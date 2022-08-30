В России назвали причины провала наступления ВСУ в Херсонской области Военный эксперт Шурыгин назвал причины провала наступления ВСУ в Херсонской области

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Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары, пишут «Известия».

Наши войска постоянно атаковали в Николаеве и окрестностях эти силы. Активных действий при этом сознательно не предпринимали, чтобы выманить на себя противника, — рассказал Шурыгин.

ПО его словам, украинские военные хотели прорваться к Бериславу и Новой Каховке, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Шурыгин подытожил, что украинские силы не способны сейчас к таким операциям.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев ранее заявил, что украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, который привел к пожару. Он добавил, что представители властей оценивают последствия обстрелов. Глава региона назвал ситуацию «непростой». По его словам, город остался без электричества и водоснабжения, но отметил, что больницы были оснащены генераторами заблаговременно.