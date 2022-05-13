В Тирасполе неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военкомата

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В столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу с помощью «коктейлей Молотова». Возгорания были оперативно потушены, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Инциденты произошли рано утром 13 мая. Неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону нефтебазы, после чего скрылся на автомобиле. Некоторое время спустя две бутылки были брошены в здание военкомата, одна из которых застряла в решётке окна.

Разрушений и пострадавших на обоих объектах нет. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы, обстоятельства произошедшего выясняются, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Осколки бутылок и образцы зажигательной смеси отправлены на экспертизу. В ведомстве добавили, что злоумышленники передвигаются на автомобиле с иностранными номерами.

В конце апреля в Приднестровье прогремели взрывы у Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в посёлке Маяк. В начале мая были предотвращены ещё две попытки теракта на телецентре. Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. Власти республики приняли решение продлить до 25 мая действие специальных мер безопасности.