В Праге хулиганы облили посольство РФ кетчупом

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Правоохранители задержали в Праге семь человек, обливших в ночь на воскресенье стены посольства РФ кетчупом. Об этом сообщил официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек. Его слова приводит ТАСС.

Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом, — сказал Данек.

Он отметил, что против задержанных уже началось расследование. Также против них возбуждено административное дело.

Стены посольства уже очищены. По версии задержанных, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке Чехии.

Накануне премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

Ранее NEWS.ru писал, что лица, устроившие в 2014 году взрыв в Врбетице на территории Чехии, ставили перед собой задачу предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Об этом в разговоре с журналистами сообщил источник в чешских спецслужбах.