В посольстве России рассказали о судьбе военной базы в ЦАР Посольство РФ подтвердило обсуждение военной базы в ЦАР

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Посольство России в Центрально-Африканской республике (ЦАР) подтвердило обсуждение создания военной базы в стране, сообщает РБК. При этом дипломаты отметили, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены.

Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих, — сообщили в посольстве.

Накануне о желании властей ЦАР видеть в стране военную базу РФ объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. Он отметил, что руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.

Ранее посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза рассказал, что жители страны переходят в православие, поскольку эта религия открывает им глаза. Дипломат добавил, что в Банги планируется открытие нового православного храма. По его словам, власти столицы уже выделили место в центре города для этих целей. Глава диппредставительства ЦАР также отметил, что в стране преподается русский язык и даже есть ресторан русской кухни.