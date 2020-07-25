В Португалии создали первую маску, которая нейтрализует коронавирус

https://static.news.ru/photo/b7711412-ce73-11ea-abc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В медицинской маске, разработанной институтом молекулярной медицины в Лиссабоне, коронавирус не страшен, считают её создатели.

Как сообщает газета La Razón, высокоэффективное изделие способно нейтрализовать COVID-19. Проведённые испытания подтвердили эффективность продукта при защите от коронавирусной инфекции.

Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью, — цитирует издание учёных.

Сама маска создана с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Более того, добавляет издание, эффект маски сохраняется даже после того, как ткань постирают 50 раз.

Как писал NEWS.ru, Россия не закупает продукцию против коронавирусной инфекции за рубежом. Как заявил глава Минпромторга страны Денис Мантуров, Россия основной акцент делает на развёртывании производства новой продукции, в первую очередь «быстрых тестов» и недавно зарегистрированных лекарств для лечения тяжёлой формы пневмонии «Левилимаб», «Олокизумаб», а также антиковидного препарата «Фавипиравир».