В ООН отреагировали на внесение в «Миротворец» 12-летней девочки из ЛНР
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:41, 15 октября 2021
unФото: imago stock&people/Global Look Press
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В офисе официального представителя генсека ООН призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтом территорий в политических целях. Таким образом в организации отреагировали на внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу данных украинского сайта «Миротворец».
В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами, — приводит заявление ООН РИА Новости.
Ранее стало известно, что 12-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Её обвинили в распространении фейковой информации о ситуации в Донбассе, а также в участии в писательских конкурсах на территории России. Фаина записала видеообращение к членам СБ ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь.
Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.