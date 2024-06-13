В ООН отреагировали на атаку на журналистов НТВ в ДНР Офис Гутерреша: ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ

Организация Объединеных Наций выступает против любых нападений на представителей СМИ, заявили на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так в офисе Антониу Гутерриша отреагировали на атаку украинских военных на ДНР, в результате которой были ранены журналисты НТВ.

Мы выступаем против любых нападений на [представителей] СМИ, – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что трое журналистов телеканала НТВ были ранены в результате атаки ВСУ вблизи Горловки в ДНР, сообщил глава администрации горокруга Иван Приходько. По его словам, в числе пострадавших оказались корреспондент службы информации телеканала Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников. Он отметил, что все пострадавшие были госпитализированы.

Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко позднее в разговоре с ТАСС уточнила, раненые в Горловке журналисты находились в коме. По ее словам, пострадавших прооперировали.

Вечером 13 июня Приходько рассказал, что один из пострадавших в результате атаки ВСУ скончался. Им оказался журналист Валерий Кожин. Информацию о состоянии других раненых сотрудников НТВ он не уточнил.

В середине мая телеканал «Звезд» опубликовал кадры, на которых протестующие у здания парламента в Тбилиси нападают на его съемочную группу. Участники митинга стали вести себя агрессивно после того, как корреспондент сказала, что демонстранты «очень плохо относятся к российским журналистам».