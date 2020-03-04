https://static.news.ru/photo/b32e598c-5e3e-11ea-824f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Мировая экономика потеряла из-за падения производства в результате эпидемии коронавируса десятки миллиардов долларов.

Отмечается, что авторы доклада взяли показатели экономики КНР в феврале, когда производство вследствие распространения коронавируса сократилось на 2%.

Это двухпроцентное снижение производства вызвало эффект домино для глобальной экономики, а китайский экспорт упал на $50 млрд, — сообщили эксперты.

Среди секторов промышленности больше всего этим спадом было затронуто точное приборостроение, машиностроение, производство оборудования для автомобилей и связи. Наибольший урон понесли Евросоюз ($21 млрд 676 млн), США ($8 млрд 495 млн), Япония ($6 млрд 393 млн), Республика Корея ($4 млрд 433 млн), Вьетнама ($2 млрд 689 млн). При этом потери России эксперты оценили в $262 млн.

Эксперты опасаются, что если эпидемия продолжится, то экономике Китая понадобится ещё меньше сырья, одним из главных поставщиков которого для своего соседа остаётся Россия.

Ранее NEWS.ru писал, что биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ — на 4,61%, до 8566,48 пункта. Такое же сильное понижение фиксируется и на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 потерял 3,4% и опустился до отметки 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, до 6796,40 пункта. Важнейший фондовый индекс Германии, индекс DAX, снизился на 3,19%, до 12 367,46, а главный фондовый индекс Франции, CAC 40, просел на 3,32%, до 5495,60 пункта.