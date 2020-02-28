Биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ — на 4,61%, до 8566,48 пункта.
Такое же сильное понижение фиксируется и на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 потерял 3,4% и опустился до отметки 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, до 6796,40 пункта. Важнейший фондовый индекс Германии, индекс DAX, снизился на 3,19%, до 12 367,46, а главный фондовый индекс Франции, CAC 40, просел на 3,32%, до 5495,60 пункта, пишет Lenta.ru.
По данным Московской Биржи, торги на российском финансовом рынке
Ранее сообщалось, что коронавирус добрался до Европы. Очагом заболевания стал север Италии. Также случаи заражения смертельной инфекцией были выявлены ещё по меньшей мере в 18 странах, в том числе в Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Македонии, Греции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Эстонии, Литве, Белоруссии и России.
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