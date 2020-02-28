https://static.news.ru/photo/7fe2329a-5a08-11ea-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ — на 4,61%, до 8566,48 пункта.

Такое же сильное понижение фиксируется и на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 потерял 3,4% и опустился до отметки 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, до 6796,40 пункта. Важнейший фондовый индекс Германии, индекс DAX, снизился на 3,19%, до 12 367,46, а главный фондовый индекс Франции, CAC 40, просел на 3,32%, до 5495,60 пункта, пишет Lenta.ru.

По данным Московской Биржи, торги на российском финансовом рынке закрылись крупнейшим падением за последние два года. Индекс МосБиржи упал на 3,37%, до 2915,84 пункта, индекс РТС обвалился на 5,13%, до 1386,20 пункта.

Ранее сообщалось, что коронавирус добрался до Европы. Очагом заболевания стал север Италии. Также случаи заражения смертельной инфекцией были выявлены ещё по меньшей мере в 18 странах, в том числе в Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии, Македонии, Греции, Дании, Норвегии, Нидерландах, Эстонии, Литве, Белоруссии и России.