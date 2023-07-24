В ООН оценили атаку беспилотников на Москву ООН после атаки беспилотников на Москву призвала стороны конфликта избегать эскалации

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ООН хочет, чтобы стороны конфликта на Украине избегали шагов, которые ведут к его эскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал атаку БПЛА на Москву.

Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта. И мы призываем их позаботиться о том, чтобы этого не произошло, — сказал Хак.

Украинские беспилотники атаковали российскую столицу утром в понедельник, 24 июля. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. Ответственность за удары по Москве лежит на руководстве Украины, подчеркнули в Минобороны.

Оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего дроны потерпели крушение. Утром появились фото поврежденного в результате атаки бизнес-центра.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате атак аппаратов был поврежден жилой дом на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. Согласно его информации, в здании разбиты витрины магазинов, расположенных на первом этаже.