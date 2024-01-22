В ООН не стали отвечать на вопрос о списках погибших в Буче Дюжаррик отказался говорить о предоставлении РФ списка погибших в Буче

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал отвечать на вопрос о предоставлении России списка погибших в Буче на Украине весной 2022 года. Журналисты поинтересовались, связывалась ли украинская сторона с ООН по вопросу предоставления списка.

Мне нечего сообщить на данный момент, — заявил Дюжаррик.

До этого на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что всемирная организация так и не предоставила список погибших, несмотря на многочисленные запросы Москвы. По его словам, соответствующие просьбы направлялись в том числе генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, но они остались без ответа.

Также Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти. Он добавил, что Москва не намерена «потакать фантазиям главарей киевского режима».

Глава МИД РФ также подчеркнул, что заявления о том, что Россия нападет на Прибалтику, Польшу и Финляндию, когда победит на Украине, являются выдумкой, чтобы «выбить деньги» на поддержку Киева. При этом, по его словам, западные страны прекрасно понимают, что Киев в случае прекращения СВО продолжит «курс на истребление всего русского».