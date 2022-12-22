В ООН не смогли подтвердить поставки оружия ЧВК «Вагнер» со стороны КНДР

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в международной организации не владеют информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК «Вагнер», передает ТАСС. Он добавил, что все вопросы поставок вооружений из Северной Кореи будут рассматриваться в рамках санкционного режима. При этом он не стал уточнять, собираются ли представители ООН инициировать проверку данной информации.

Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет, — сказал Дюжаррик.

В 2009 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1874, в рамках которой был расширен перечень вооружений, запрещенных к экспорту в и из КНДР.

Высокопоставленный американский чиновник в беседе с агентством Reuters ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приняли поставки вооружения из Северной Кореи. По его словам, за месяц КНДР передала в Россию несколько пехотных ракет. Министерство обороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» эту информацию пока не комментировали.

Он заявил, что оценка Соединенных Штатов по этой информации будет обнародована в четверг, 22 декабря. При этом чиновник усомнился, что поставки оружия из Северной Кореи помогут российским солдатам изменить динамику боевых действий на Украине.