В ОАЭ вызвались смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса WAM: глава ОАЭ Заид аль-Нахайян поможет смягчить последствия кризиса на Украине

Фото: Pavel Bednyakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Абу-Даби поддерживать инициативы, направленные на смягчение гуманитарных последствий кризиса на Украине, сообщает агентство WAM. Политики обсудили целый ряд вопросов региональной и международной повестки.

Согласно данным агентства, Мухаммед бен Заид подчеркнул последовательное стремление ОАЭ к миру и стабильности. Он выразил готовность поддерживать все начинания, которые помогли бы смягчить гуманитарные последствия конфликта. Путин свою очередь поблагодарил коллегу за посредничество при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов выступило посредником при возвращении российских военнослужащих из плена. По данным ведомства, речь идет о содействии гуманитарного характера. Отмечается, что 31 января в рамках обмена военнопленными на родину вернулись 195 россиян, украинская сторона тоже вернула 195 солдат.

До этого обмен военнопленными между Россией и Украиной был приостановлен после крушения военно-транспортного самолета ВКС РФ Ил-76. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.