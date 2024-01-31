Стало известно, кто помог России вернуть военнопленных на родину Минобороны: ОАЭ выступили посредником при возвращении солдат ВС РФ из плена

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов выступило посредником при возвращении российских военнослужащих из плена, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о посредничестве гуманитарного характера. Отмечается, что 31 января в рамках обмена военнопленными на родину вернулись 195 россиян. Украинская сторона тоже вернула 195 солдат.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной был приостановлен после крушения военно-транспортного самолета ВКС РФ Ил-76. На его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

По данным Министерства обороны РФ, самолет был сбит украинской армией, после чего упал на территории Белгородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В ведомстве классифицировали действия армии Украины как террористический акт. В настоящее время специалисты изучают обломки фюзеляжа, а также расшифровывают данные бортовых самописцев.