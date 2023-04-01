В НАТО признали ограниченность своих ресурсов для поддержки Киева Министр обороны ФРГ заявил, что ресурсы НАТО для помощи Украине не являются безграничными

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Писториус (слева) на военно-морской базе Эккернфорде

Государства НАТО планируют отправить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard, заявил в разговоре с журналистами Welt am Sonntag министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, отправить Украине больше едва ли получится, потому как ресурсы союзников ограничены. Как заметил Писториус, он сам как министр обороны просто не может отдать все. Глава ведомства подчеркнул, что есть резервы, которые нельзя расходовать.

Я не вижу сценария, при котором получится отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено. Наши запасы, как и запасы других стран, ограничены, — сказал Писториус.

Он объяснил, что Варшава вместе с союзниками поставляет два батальона Leopard 2. Речь идет о 60 танках. Кроме того, до следующего года к ним прибавятся 100 танков Leopard-1, собранных в четыре батальона. США, заметил Писториус, вместе с Великобританией тоже поставляют танки.

Но к сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так в ожидании отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе получится покрыть потребности Украины, — добавил министр.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли сказал, что в распоряжении американских властей имеется небольшой запас ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность передачи таких ракет Украине. При этом, по словам Милли, дальность действия не всегда является решающим фактором на поле боя. Так он объяснял прессе, почему Вашингтон не передает Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.