В НАТО задумались о создании «сдерживающей оболочки» вокруг Украины

Фото: nato.int

В НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности, сообщает газета Pais. По информации издания, они будут включать в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.

Страны предпочитают предоставлять более ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности»... Эти концепции подразумевают политическое обязательство оказывать поддержку, а также означают консолидацию и усиление военной помощи для формирования сдерживающей оболочки вокруг Украины, — говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс. По его словам, в Киеве не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку.

В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в Альянс подтверждают агрессивную сущность этой организации. По его словам, это в том числе оправдывает начало спецоперации на территории Украины.