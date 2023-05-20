В МУС обеспокоились мерами МВД и СКР против прокурора суда Карима Хана

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Международный уголовный суд, Гаага

Международный уголовный суд (МУС) выразил на своем сайте обеспокоенность в связи с решением СКР возбудить уголовное дело в отношении прокурора Карима Хана и судей одной из палат предварительного производства за выдачу ордеров на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и объявить Карима Хана в розыск. В суде эти меры назвали неприемлемыми.

Международный уголовный суд осведомлен и глубоко обеспокоен необоснованными мерами, которые были приняты властями РФ в отношении должностных лиц МУС, в частности прокурора суда и судей палаты предварительного производства, — говорится в пресс-релизе суда.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием для выдачи ордеров послужила информация о «перемещении населения (детей) из районов Украины». В Кремле назвали неприемлемым решение не признаваемого Россией Международного уголовного суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное решение ничего не значит для России.