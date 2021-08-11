Белоруссии ничего не мешает согласиться с российским статусом Крыма, тем более Будапештский меморандум. Об этом заявил РИА Новости информированный источник в Москве.

Собеседник агентства отметил , что Будапештский меморандум подписали в 1994 году при присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако наличие данного документа не означает, что «Россия и жители Крыма должны были признать расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота» в 2014 году, подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что после референдума в Крыму Лукашенко называл полуостров территорией России и тогда «это не связывалось ни с Будапештским меморандумом, ни с иными ограничениями».

Вопрос признания Крыма отражён в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, а Крым и Севастополь — субъекты России, указал источник агентства.

Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории, — пояснил он.

Ранее стало известно, что белорусские власти признают Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».