Белоруссии ничего не мешает согласиться с российским статусом Крыма, тем более Будапештский меморандум. Об этом заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Собеседник агентства
Он добавил, что после референдума в Крыму Лукашенко называл полуостров территорией России и тогда «это не связывалось ни с Будапештским меморандумом, ни с иными ограничениями».
Вопрос признания Крыма отражён в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, а Крым и Севастополь — субъекты России, указал источник агентства.
Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории, — пояснил он.
Ранее стало известно, что белорусские власти признают Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Об этом 9 августа заявил Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».