Название языка на странице главы Молдавии сменили на румынский

https://static.news.ru/photo/b57ea20c-4617-11eb-97fb-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Государственный язык на официальном сайте президента Молдавии был переименован из молдавского в румынский. Это произошло после инаугурации Майи Санду.

Примечательно, что молдавский язык считается диалектом румынского и различия между ними незначительны. Они наблюдаются на уровне литературной нормы, фонетики и лексики.

Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский, согласно декларации о независимости страны. Но конституция страны определяет его как молдавский.

Переименование языка можно считать политическим манифестом Санду. Ранее президент Молдавии, которого считают «пророссийским», Игорь Додон неоднократно настаивал на том, что в республике государственным языком является молдавский. Английская и русская версия сайта не изменились, сообщает РИА Новости.

Ранее Додон сообщил, что подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения. Кроме того, политик своим указом снял ограничение на трансляцию телеканалов РФ.

Второй тур выборов президента Республики Молдова прошёл 15 ноября 2020 года. Соперник Майи Санду, действующий президент страны Игорь Додон, сумел заручиться поддержкой только 42,2% избирателей. Он признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность. Срок полномочий Додона истёк 23 декабря.

Как писал NEWS.ru, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Кишинёв сообщил, что Украина поддерживает территориальную целостностью Молдавии и будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья.