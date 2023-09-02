В МОК ответили, допустят ли российских спортсменов к Азиатским играм МОК: российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Азиатским играм

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Вид на Олимпийский спортивный центр Ханчжоу

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае по техническим причинам, сообщили ТАСС в Международном олимпийском комитете. При этом в организации отметили, что соответствующая возможность обсуждалась на саммите в декабре прошлого года.

Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам, — заявили в МОК.

В текущем году Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Участие в соревнованиях позволило бы российским и белорусским спортсменам заработать баллы для Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия по-прежнему надеется отправить своих спортсменов на Игры-2024. При этом глава ведомства добавил, что выступать на соревнованиях они смогут только под одним флагом — бело-сине-красным.

Также сообщалось, что ранее Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Они смогут принять участие в турнирах в следующем году в нейтральном статусе.