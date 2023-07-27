Стало известно, под каким флагом Россия намерена выступить на ОИ-2024 Министр спорта Матыцин заявил, что у России для Олимпиады есть только один флаг

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Россия по-прежнему надеется, что ее спортсмены получат возможность принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил в комментарии LIFE.ru министр спорта РФ Олег Матыцин в кулуарах саммита Россия — Африка. Он добавил при этом, что выступать на Олимпиаде российские атлеты смогут только под одним флагом — бело-сине-красным триколором

Олимпиада — это одно из главных международных событий, поэтому будем надеяться, что будем участвовать, будем стараться, — подчеркнул министр.

На уточняющий вопрос о том, под каким флагом россияне рассчитывают выступать на Олимпиаде, глава спортивного ведомства напомнил, что никакого другого флага, кроме российского триколора, у нас нет.

У нас другого нет флага, у нас один флаг, — заметил Матыцин.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия не получат официальные приглашения от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Олег Матыцин назвал такое решение МОК дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он также предупредил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО на Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Между тем, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, когда российских спортсменов вернут на международные соревнования. Она считает, что это зависит от хода спецоперации.