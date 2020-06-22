В мире уже более девяти миллионов человек заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d89d883c-b4b0-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает число заболевших COVID-19, суммируя данные от федеральных и местных властей, СМИ и других ресурсов, число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 9 003 042.

Лидером по числу заболевших остаются США. Там сейчас коронавирус подтверждён у 2 289 168 жителей. На втором месте Бразилия и 1 083 341 инфицированный. Россия заняла третью строчку по числу заболевших, которое достигло 591 465 человек.

За Россией расположилась Индия, в которой 425 282 заразившихся. Замыкает пятёрку Великобритания — 306 761.

По данным университета Хопкинса, жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 469 122 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее оперштаб в Ханты-Мансийском автономном округе сообщил о продлении режима обязательной самоизоляции в регионе.

В России с начала коронавирусной пандемии COVID-19 в общей сложности заразились 592 280 граждан. За последние 24 часа было выявлено 7600 новых случаев заболевания. У 2473 новых заражённых недуг проходит без симптомов.

В РФ 344 416 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Из них 4705 пациентов были выписаны из российских больниц в течение прошедших суток.