В МИД России заявили, что постпредство при НАТО уже не возобновит работу

Постпредство России при НАТО в Брюсселе, скорее всего, не возобновит свою работу. Об этом заявил на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, добавив, что это связано с возвращением политики НАТО по «парированию угрозы с востока». Его слова передаёт ТАСС.

Всё так развивается, что мы вряд ли вернемся [в Брюссель]. Самое главное для нас, реалистов, что это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили, — сообщил он.

Россия с начала ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии. Он также добавил, что для контактов с Россией «по экстренным делам» НАТО следует обращаться к российскому послу в Бельгии.

Ранее Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.