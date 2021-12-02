В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова с главой ОБСЕ

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова (первый слева) и генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмид (первая справа)

В рамках заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Стороны обсудили урегулирование внутриукраинского кризиса. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Лавров и Шмид подтвердили важность ОБСЕ как площадки для обсуждения и принятия коллективных решений на основе консенсуса. Стороны отметили необходимость восстановления культуры взаимоуважительного диалога, повышения эффективности и авторитета организации.

Особое внимание уделено роли организации в содействии урегулированию внутриукраинского кризиса, а также последствиям развития ситуации в Афганистане для региона ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Ранее Лавров провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой он в шутливой форме обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам. Министр попросил представителей СМИ не кричать на них после вопроса о готовности Вашингтона предоставить Москве правовые гарантии безопасности.

Сами переговоры в закрытом для прессы формате продлились 40 минут. Участники обсудили вопросы двусторонних отношений, а также озвучили позицию по ситуации на Украине. Также глава МИД РФ провёл встречу с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.