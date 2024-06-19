В МИД России оценили планы Армении купить французское оружие Галузин: нет регионов, где поставки оружия Западом привели к улучшению ситуации

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французская самоходная артиллерийская установка CAESAR

Покупка Арменией французских артиллерийских установок CAESAR могут привести к эскалации в регионе, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, которые приводит РИА Новости, западные поставки еще не улучшили ситуацию ни в одном регионе мира, это касается и Южного Кавказа.

Не знаю региона, где поставки западного оружия улучшили бы ситуацию, — отметил Галузин.

Как считает представитель МИД РФ Мария Захарова, Франция решением поставить установки CAESAR в Армению провоцирует очередной виток вооруженного конфликта на Южном Кавказе. По ее словам, Париж стремится использовать разногласия в республике в качестве инструмента для достижения собственных целей.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило власти Франции в лицемерии из-за заключенного с Арменией договора о поставках CAESAR. В ведомстве подчеркнули, что в октябре прошлого года Париж убеждал Баку в оборонительном характере предоставляемого вооружения. Кроме того, азербайджанское ведомство обвинило правительство Франции под руководством Эммануэля Макрона в проведении курса на милитаризацию на Южном Кавказе.

В свою очередь в МИД Армении считают, что Баку хочет сорвать мирный процесс. В ведомстве также опасаются, что Азербайджан может начать новые военные действия после ноябрьского саммита COP29.