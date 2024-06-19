Захарова оценила решение Парижа поставить гаубицы CAESAR в Армению Захарова: Франция провоцирует новый виток конфликта на Южном Кавказе

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САУ CAESAR

Франция решением поставить самоходно-артиллерийские установки CAESAR в Армению провоцирует очередной виток вооруженного конфликта на Южном Кавказе, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, Париж стремится использовать разногласия в республике в качестве инструмента для достижения собственных целей.

Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе и делает [это] по-разному, вот это (поставка гаубиц CAESAR. — NEWS.ru) — еще один шаг. <...> Париж стремится использовать имеющиеся разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения исключительно собственных конъюнктурных целей, — сказала дипломат.

Захарова добавила, что считает Париж «проводником натовской идеологии». По ее словам, по этой причине Елисейский дворец руководствуется в своих действиях не только личными интересами.

Представитель МИД РФ также отметила, что ответ на конфискацию активов России Западом может распространяться на его имущество и средства в юрисдикции РФ. По ее словам, в российской юрисдикции находятся значительные объемы западных средств и имущества.