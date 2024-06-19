Захарова рассказала, как Россия ответит на конфискацию своих активов Захарова: ответ на конфискацию активов может затронуть западное имущество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Ответ на конфискацию активов России Западом может затронуть его имущество и средства, находящиеся в юрисдикции РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой на брифинге. По ее словам, в российской юрисдикции находятся значительные объемы западных средств.

Наша страна обладает значительными объемами западных средств и имущества, которые находятся в российской юрисдикции. На все это может распространяться российская ответная политика, ответные действия, — сказала Захарова в ответ на вопрос об ответе на действия Запада.

Евросоюз и страны G7 после начала специальной военной операции России на Украине заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на €300 млрд. Основная их часть находится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем — бельгийской Euroclear.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия использует «все доступные инструменты» для защиты собственных прав, если страны Запада решатся конфисковать российские активы. По его словам, Москва считает идеи конфискации активов или прибыли от них «грубейшим нарушением принципов и норм международного права» и «иммунитета государственной собственности и активов».