Небензя рассказал об ответе России на конфискацию активов Небензя: Россия применит все инструменты при конфискации активов

Фото: Nancy Siesel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Василий Небензя

Россия использует «все доступные инструменты» для защиты собственных прав, если страны Запада решатся конфисковать российские активы, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя. По его словам, Москва считает идеи конфискации активов или прибыли от них «грубейшим нарушением принципов и норм международного права» и «иммунитета государственной собственности и активов».

В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан, — заявил дипломат.

Евросоюз и страны G7 после начала специальной военной операции России на Украине заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на €300 млрд. Основная их часть находится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем — бельгийской Euroclear.

Ранее СМИ подсчитали, что конфискация странами «Большой семерки» российских активов может стоить им почти $83 млрд. Именно такую сумму страны — члены G7 инвестировали в российскую экономику. Объем прямых инвестиций по итогам 2022 года составил $82,8 млрд. Больше всех вложилась Великобритания — $18,9 млрд. Далее идут Германия ($17,3 млрд), Франция ($16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд). При этом инвестиции США оцениваются в $9,6 млрд.