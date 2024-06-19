МИД Армении: заявления Баку показывают намерения сорвать мирный процесс

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Вооруженные силы Азербайджана

Заявления Азербайджана о рисках эскалации в регионе показывают намерения властей этой страны сорвать мирный процесс, заявили в МИД Армении. В ведомстве допустили, что Баку может начать новые военные действия после ноябрьского саммита COP29, передает Sputnik Армения.

Постоянные прогнозы из Баку по поводу региональной эскалации заставляют задуматься. Поведение Баку вызывает некоторые подозрения в том, что Азербайджан будет делать все для торпедирования мирного процесса и новой агрессии против Армении, — отмечается в заявлении.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило власти Франции в лицемерии из-за заключенного с Арменией договора о поставках самоходно-артиллерийских установок CAESAR. В ведомстве подчеркнули, что в октябре прошлого года Париж убеждал Баку в оборонительном характере предоставляемого вооружения.

Кроме того, азербайджанское Минобороны обвинило правительство Франции под руководством Эммануэля Макрона в проведении курса на милитаризацию на Южном Кавказе. В ведомстве отметили, что Армения является государством, «совершившим военную агрессию и оккупацию» против Азербайджана, а поэтому ее перевооружение станет прямым путем к новой войне.