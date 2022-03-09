В МИД РФ предупредили об ответственности за поставки оружия Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия через свои посольства уведомила несколько стран об ответственности, которую они понесут за любые эксперименты с военной помощью Украине. Речь идёт об отправке оружия и добровольцев, сообщает радио Sputnik.

Эти страны должны понимать, какую ответственность они за это понесут. А как они это будут понимать? Очень просто. Наши дипломаты, послы, наши посольства донесли нашу чётко сформированную, сформулированную позицию до этих столиц, — сказала она.

По словам дипломата, такая риторика Москвы уже возымела эффект, по крайней мере теперь бесконтрольные выпады отдельных государств приобрели структуру. По её словам, европейские государства должны отдавать себе отчёт в том, что направляемые на Украину добровольцы и наёмники «вернутся в качестве абсолютно законченных боевиков».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получает вооружения из 15 стран мира. По мнению Министерства обороны США, Киев использует поставки эффективно. Он уточнил, что Пентагон осуществляет поставки оружия в условиях, когда его нет возможности доставить воздушным путём.