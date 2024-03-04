В Мексике рассказали, готова ли страна вступить в БРИКС МИД Мексики назвал безосновательными слухи о скором вступлении страны в БРИКС

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

В МИД Мексики признали интерес к развитию БРИКС, но подчеркнули, что власти страны заявку на вступление в организацию еще не подавали. В соцсети Twitter (X) дипведомство назвало безосновательными сообщения западных СМИ о том, что Мехико хочет присоединиться к объединению уже в 2024 году.

Мексика не просила о вступлении в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием объединения из-за экономического веса входящих в него государств и двусторонних отношений, которые наша страна поддерживает с его членами, — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия предложит странам БРИКС сформировать альтернативную финансовую систему для обеспечения торговых операций. По его словам, для нормального развития стран-членов объединения нужно создать независимые от политики собственные системы функционирования финансов и обеспечивать торговые отношения между государствами.

В конце февраля посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетука предупредил, что страна может изменить свой внешнеполитический курс и выйти из БРИКС в случае победы на выборах президента враждебно настроенной к России оппозиции.