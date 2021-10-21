В Латвии лишили лицензии русскоязычный Первый Балтийский канал

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала. Решение объясняется нарушениями закона об электронных СМИ, рассказал глава совета Ивар Аболиньш в Twitter.

За 3 существенных нарушения закона в течение одного года NEPLP принял решение отозвать лицензию на вещание программы «Первый Балтийский канал в Латвии». Все решения признаны судом законными и вступили в законную силу. Лицензия на вещание истекает 26 октября, — говорится в сообщении.

В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путём трансляции в программе «ПБК Латвия» программ, созданных другими электронными СМИ, сообщает Delfi. Второй штраф касался несоблюдения телеканалом доли еженедельных европейских аудиовизуальных передач в своей сетке. По местным законам их должно было быть не менее 51%. Третье нарушение связано с трансляцией программ, в которых, по информации NEPLP, содержалась информация, угрожающая общественному здоровью или представляющая серьёзный риск. В частности, в одной из передач говорилось о том, что коронавирус — это заболевание с низким уровнем заразности и от него можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.

Par 3 bÅ«tisku likuma pÄrkÄpumu izdarÄ«Å¡anu viena gada laikÄ @NEPLPadome pieÅÄmusi lÄmumu anulÄt apraides atÄ¼auju programmai Pirmais Baltijas kanÄls (PBK) Latvija. Visus lÄmumus par likumÄ«giem atzinusi tiesa un tie stÄjuÅ¡ies likumÄ«gÄ spÄkÄ. Apraides atÄ¼auja zaudÄs spÄku 26.oktobrÄ«. — Ivars ÄboliÅÅ¡ (@Ivars_Abolins) October 21, 2021

Первый Балтийский канал — латвийский телеканал, созданный на основе российского Первого канала для вещания его передач в странах Балтии.

В феврале NEPLP принял решение о запрете ретрансляции 16 телеканалов, вещающих на русском языке.

В сентябре YouTube удалил каналы RT на немецком. По данным видеохостинга, российский государственный телеканал нарушил правила YouTube о распространении фейков о коронавирусе.