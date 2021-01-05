В КСИР рассказали о подземной ракетной базе на побережье Персидского залива

https://static.news.ru/photo/1177b0c6-51ad-11eb-9033-fa163e074e61_660.jpg Фото: sepahnews.com

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, входящий в ВС Ирана) продемонстрировал подземную ракетную базу, расположенную на побережье Персидского залива.

На церемонии присутствовали главнокомандующий КСИР Хосейн Салами и командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири, к которым относится «стратегическая база», сообщает портал Sepah News. По словам Салами, на базе имеются высокоточные с «очень большой разрушительной силой» ракеты с дальностью действия «в сотни километров», которые могут преодолевать средства радиоэлектронной защиты.

КСИР опубликовал сообщение о ракетном комплексе на фоне очередного обострения между Тегераном и Вашингтоном. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в администрации действующего президента США Дональда Трампа, полномочия которого заканчиваются 20 января, планируют до этого срока нанести удар по Исламской Республике.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Трамп за четыре года своего президентства принёс своей стране множество бед. Он добавил, что нездоровый человек, получающий власть в свои руки, может очень сильно навредить как своим согражданам, так и жителям других стран. Рухани выразил надежду, что сложившийся в США политический кризис станет для страны хорошим уроком.

Как сообщал NEWS.ru, суд в Багдаде выдал ордер на арест Дональда Трампа. Его обвиняют в гибели заместителя главы ополчения Абу Махди аль-Махандиса во время ракетного удара в июне 2020 года.