В Ираке суд выдал ордер на арест Трампа

https://static.news.ru/photo/243ed0f2-50d8-11eb-a41f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд в Багдаде, расследующий гибель Абу Махди аль-Махандиса, который был заместителем главы ополчения Аль-Хашд аш-Шааби, выдал ордер на арест американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявили в пресс-службе Высшего судебного совета Ирака.

Судья в суде Эр-Расафа, уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения, принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего Уголовного кодекса Ирака, — говорится в сообщении.

В материалах дела существует видеозапись, на которой американский лидер заявляет, что сам отдавал приказ о нанесении удара.

В июне 2020 года власти Ирана пытались арестовать президента США за убийство генерала элитного иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Но Интерпол отказал им, поскольку организация не может «осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера».

Как писал NEWS.ru, в декабре американские власти приняли решение отозвать из Ирака половину дипломатов. Причиной стал рост напряжённости в отношениях с этой ближневосточной страной. В общей сложности страну покинули десятки сотрудников дипмиссии. Сроки их возвращения неизвестны. При этом посол США Мэтью Туллер не стал выезжать из страны.