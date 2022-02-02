В Кремле отреагировали на публикацию ответов США и НАТО на предложения РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Москва предпочитает их не комментировать, сообщает ТАСС.

Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона не причастна к обнародованию документов с ответами США и НАТО.

Ранее сообщалось, что El Pais опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Речь идёт о двух документах на английском языке: ответе Альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Отмечается, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в НАТО.

Cогласно ответу, США захотели включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями с Россией. Также в документе говорится о намерениях обсудить с Москвой меры укрепления доверия при проведении учений в Европе.

В свою очередь в НАТО отметили, что не хотят конфронтации с Москвой, но при этом не пойдут на компромисс по принципиальным вопросам. США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.