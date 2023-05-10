В Кремле напомнили об исторической роли Гейдара Алиева Песков: Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева

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Гейдар Алиевич Алиев, первый секретарь Коммунистической партии Азербайджана, 1981 год

Президент России Владимир Путин ценил политическую мудрость бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и его точку зрения, заявил NEWS.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у российского лидера были теплые отношения с Алиевым, со дня рождения которого 10 мая исполняется 100 лет.

У президента Путина были очень теплые отношения с Гейдаром Алиевым. Он действительно очень уважал Алиева. Они неоднократно общались. Собственно, тогда, именно тогда были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает с Ильхамом Гейдаровичем. Фундамент того, что есть сейчас, закладывался уже тогда. Конечно, трудно переоценить роль Гейдара Алиева в нашей общей истории, в истории Советского Союза. Она действительно велика, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Замглавы МИД России Михаил Галузин ранее сообщил в интервью изданию «Известия», что остановить острую фазу конфликта между Баку и Ереваном удалось благодаря усилиям Путина. Он подчеркнул, что основные принципы урегулирования были сформулированы и реализованы исключительно благодаря посреднической миссии России.

По словам Галузина, Россия на протяжении конфликта старалась предпринимать конкретные практические усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе, делимитации границы между странами, налаживанию связей по общественной и парламентской линии, а также по ведению переговоров для заключения мирного договора.