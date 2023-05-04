В МИД РФ рассказали о роли Путина в решении конфликта между Баку и Ереваном Галузин: остановить острую фазу конфликта между Баку и Ереваном удалось благодаря Путину

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью изданию «Известия» рассказал, что остановить острую фазу конфликта между Баку и Ереваном удалось благодаря усилиям президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что основные принципы урегулирования удалось сформулировать и реализовать исключительно благодаря посреднической миссии России.

Прежде всего именно благодаря усилиям президента Владимира Путина в свое время удалось погасить горячий конфликт, — сказал Галузин.

Он уточнил, что Россия на протяжении конфликта старалась предпринимать конкретные практические усилия по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе, делимитации границы между странами, налаживанию связей по общественной и парламентской линии и по ведению переговоров для заключения мирного договора.

Понятно, что решение таких застарелых и чувствительных конфликтных ситуаций, как происходящее в Нагорном Карабахе и вокруг него, если реально смотреть на вещи, не может идти без каких-то шероховатостей и проблем «на земле», — добавил Галузин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день не существует какой-либо правовой основы для урегулирования карабахского конфликта, кроме трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России. По его словам, только благодаря документам, подписанным тремя странами, можно вырабатывать совместные шаги для снижения напряженности в регионе.