В Кремле изучат предупреждение посольства США об угрозе терактов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США об угрозе терактов в России и возможных «нападениях» на объекты инфраструктуры, заявил, что это весьма необычная практика. В Кремле разбираются, поступали ли сигналы об этом от американских спецслужб, сообщает ТАСС.

Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, — сказал Песков.

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Несмотря на эти заявления, дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в РФ.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам. «Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат.