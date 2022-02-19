Посольство США в Москве предупредило о рисках терактов в России

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте дипмиссии США.

По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной, — сказано в обращении.

Несмотря на эти заявления, дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в России. Новость прокомментировала официальный представитель МИД РA Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам. «Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко ранее сообщил об обстрелах со стороны военных подразделений Украины по всей линий соприкосновения. Он добавил, что, предположительно, речь идёт о подготовке Киева к наступлению.