Азиатская страна строит крупную турзону для россиян Власти Приморья: в КНДР строят туристическую зону для россиян

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНДР строит новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приема российских туристов, передает РИА Новости со ссылкой на правительство Приморья. Турзона расположилась на площади 2,8 квадратных километров. Она включает в себя 17 отелей, 37 гостиниц, 29 различных магазинов, четырехкилометровый пляж и другие объекты. Туристическая зона начнет принимать туристов в ближайшие годы, уточнили в правительстве.

Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать российских туристов, — говорится в сообщении.

9 февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из России. 98 человек из разных российских регионов посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. Вместе с гостями в путешествие отправились представители федеральных и региональных СМИ.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что россиянам стоит посетить КНДР ради красивой природы и знакомства с древней культурой северных корейцев. Она подчеркнула, что страна знаменита Божественным озером в кратере вулкана Пэктусан, рекой Ханган, а также древним городом Кэсон.

Ансталь также предупредила россиян о строгих законах КНДР. Она порекомендовала перед поездкой в Северную Корею тщательно изучить ее правила и нормы, чтобы не попасть в тюрьму, поскольку в КНДР действует запрет, например, на ввоз определенной литературы и ношение джинсов. В Северной Корее нельзя слушать иностранную музыку и смотреть некоторые зарубежные фильмы, объяснила она.