Россиянам назвали самые красивые достопримечательности Северной Кореи Тревел-блогер Ансталь: в КНДР стоит посетить вулкан Пэктусан и Кэсон

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Божественное озеро

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что россиянам стоит посетить КНДР ради красивой природы и знакомства с древней культурой корейцев. Она подчеркнула, что страна знаменита Божественным озером в кратере вулкана Пэктусан, рекой Ханган, а также древним городом Кэсон.

В КНДР красивая природа, есть несколько рек, самая известная из них Ханган — по ней проходит граница с Южной Кореей. В КНДР есть озеро Божественное, расположенное в кратере вулкана Пэктусан. Стоит посетить древнюю экс-столицу — город Кэсон, гору Мёхянсан, у подножия которой находится древний буддистский храм, а на самой горе можно посетить международную выставку дружбы, — отметила Ансталь.

Собеседница добавила, что в КНДР интересны для посещения демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей, Монумент идей чучхе и Кымсусанский мемориальный дворец Солнца.

Маленькому ребенку, если берем школьников 1-4 класса, понравится природа. Учтите, что в КНДР достопримечательности своеобразные, но интересные. Если говорить про старшеклассников, то им будут интересны не сами достопримечательности, а быт людей, живущих в такой закрытой стране, как КНДР, — отметила Ансталь.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил в своем Telegram-канале, что власти региона обсудят с делегацией КНДР возможность обмена школьниками. Предполагается, что ученики из России отправятся в КНДР для оздоровительного отдыха.