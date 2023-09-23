Россиянам объяснили, как отдохнуть в КНДР и не сесть в тюрьму на 15 лет Блогер Ансталь: туристам нужно изучить законы КНДР, чтобы не попасть в тюрьму

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Перед поездкой в Северную Корею следует тщательно изучить ее законы, правила и нормы, чтобы не попасть в тюрьму, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, в КНДР есть запрет, например, на ввоз определенной литературы и ношение джинс.

Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов. По поводу других книг лучше уточнять, — сказала Ансталь.

Кроме того, в Северной Корее нельзя слушать иностранную музыку и смотреть зарубежные фильмы. По словам блогера, если жители КНДР захотят посмотреть что-то из творчества авторов из Южной Кореи, то для них это обернется тюремным заключением на срок от пяти до 15 лет.

В Северной Корее также запрещены синие джинсы, так как в Северной Корее это считается признаком американизации. Кроме того, в этой стране нельзя красить волосы и делать пирсинг, поэтому не стоит одеваться и вести себя вызывающе, подчеркнула Ансталь.

За туристами ведется слежка даже жестче, чем за местными, потому что к людям, въезжающим в КНДР, очень много вопросов. Не дай бог террорист, не дай бог кто-то захочет свергнуть действующую власть, — отметила блогер.

Он добавила, что в КНДР сильно ограничен Интернет. По словам Ансталь, свободного пользования, как в Турции или Египте, всеобщей паутиной нет.

Мы не фотографируем ни военные объекты, ни мосты, ни здания госучреждений. Мы не фотографируем местных жителей без их разрешения, не ходим по улице без гида, не разговариваем долго с местными жителями, — подчеркнула путешественница.

Ранее Ансталь рассказала, что россиянам стоит посетить КНДР ради красивой природы и знакомства с древней культурой корейцев. Она подчеркнула, что страна знаменита Божественным озером в кратере вулкана Пэктусан, рекой Ханган, а также древним городом Кэсон.