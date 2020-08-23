В клинике, где лечат Навального, объяснили запрет на проход журналистов

https://static.news.ru/photo/27571aa2-e5ed-11ea-a8fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Территории больницы Charite в Берлине, где проходит лечение оппозиционер Алексей Навальный, закрыта для доступа сотрудников СМИ из-за инцидентов с участием ряда журналистов, поведение которых посчитали неприемлемым. О том, что на территорию медицинского учреждения не пускают журналистов, рассказали в полиции.

Решение принято в связи с поведением некоторых сотрудников СМИ, которые создавали сложности для посетителей и персонала, — рассказали РИА Новости в пресс-службе клиники.

При этом, как отметили там, график посещения Алексея Навального находится на контроле врачей. Посещение больных в отделении интенсивной терапии клиники Charite возможно лишь одним родственником, при условии удостоверения им своей личности, уточнили в клинике.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее стало известно, что ядов в организме Навального обнаружено не было.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский прокомментировал присутствие людей в штатском в его кабинете в то время, когда в клинике проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, пациент поступил «политический», поэтому цели визита силовиков он раскрыть не может.