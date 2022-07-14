В Китае создадут корабль для отправки в космос туристов

Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае ведутся работы по созданию возвращаемой ракеты-носителя и корабля для отправки в космос туристов. Первый тестовый полет запланирован на 2023 год, сообщает газета China Daily.

Основатель компании CAS Space Ян Ицян рассказал изданию, что ракета-носитель будет оснащена пятью двигателями, а ее вес составит 70 тонн. Размеры корабля, в котором смогут разместиться до семи туристов, будут составлять 3 на 3,5 м. В ходе полета туристы будут подниматься на высоту свыше 100 км.

Пребывание туристов в космосе будет длиться всего несколько минут — достаточно долго, чтобы пассажиры корабля смогли насладиться величественным видом звезд, а также нашей планеты, испытать ощущение невесомости, — пояснил специалист.

Стоимость путешествия в космос для одного человека составит порядка $300 тысяч, включая расходы на спецподготовку. Отправлять туристов на орбиту планируется после 15 тестовых запусков, первый из которых должен состояться в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует активно заниматься космическим туризмом. Для этого буде вдвое увеличен выпуск кораблей «Союз МС».