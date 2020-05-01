В Китае рассказали о путешествиях местных туристов

https://static.news.ru/photo/5d3ea474-8bba-11ea-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhonghao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всплеск туристической активности в Китае пришёлся на первомайские праздники, которые продлятся пять дней. Из-за закрытых границ туристы решили переориентироваться на поездки по стране.

Специально для майских праздников в Китае открыли 4 тысячи культурных объектов и туристических достопримечательностей.

Однако для того чтобы не допустить массовых скоплений, поток посетителей ограничен до 30%.

В настоящее время большая часть бронирований приходится на группы из трёх – шести человек. Раньше бронирования делались на большие группы туристов.

Об этом со ссылкой на одного из крупнейших туроператоров Китая сообщает TourDom.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, в Пекине для туристов вновь открываются парки и музеи, в том числе одна из главных достопримечательностей китайской столицы — Запретный город.