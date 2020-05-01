В Китае рассказали о путешествиях местных туристов

Всплеск туристической активности в Китае пришёлся на первомайские праздники, которые продлятся пять дней. Из-за закрытых границ туристы решили переориентироваться на поездки по стране.
Специально для майских праздников в Китае открыли 4 тысячи культурных объектов и туристических достопримечательностей.
Однако для того чтобы не допустить массовых скоплений, поток посетителей ограничен до 30%.
В настоящее время большая часть бронирований приходится на группы из трёх – шести человек. Раньше бронирования делались на большие группы туристов.
Об этом со ссылкой на одного из крупнейших туроператоров Китая сообщает TourDom.ru.
Как ранее писал NEWS.ru, в Пекине для туристов вновь открываются парки и музеи, в том числе одна из главных достопримечательностей китайской столицы — Запретный город.
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