В Пекине открываются музеи и парки

В Пекине для туристов вновь открываются парки и музеи, в том числе одна из главных достопримечательностей китайской столицы — Запретный город.
Об этом
При этом количество посетителей комплекса ограничено — теперь на его территорию разрешено пускать только 5 тысяч туристов вместо 80 тысяч.
Также ограничен вход в городские парки и музеи. На сегодняшний день в них смогут попасть лишь 30% от прежнего числа посетителей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что за пять нерабочих недель из-за пандемии коронавируса театры в Москве понесли многомиллионные убытки. Потери оцениваются в суммы от 20 млн до 300 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен