В Пекине открываются музеи и парки

https://static.news.ru/photo/64162d60-8b8a-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Xin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Пекине для туристов вновь открываются парки и музеи, в том числе одна из главных достопримечательностей китайской столицы — Запретный город.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Музейный комплекс «Запретный город» был временно закрыт в конце января 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

При этом количество посетителей комплекса ограничено — теперь на его территорию разрешено пускать только 5 тысяч туристов вместо 80 тысяч.

Также ограничен вход в городские парки и музеи. На сегодняшний день в них смогут попасть лишь 30% от прежнего числа посетителей, передаёт «Интерфакс».

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