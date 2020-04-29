Театры Москвы сообщили о суммах убытков за время пандемии

https://static.news.ru/photo/2fd9b062-8ac2-11ea-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За пять нерабочих недель из-за пандемии коронавируса театры в Москве понесли многомиллионные убытки. Потери оцениваются в суммы от 20 до 300 млн рублей.

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Владимир Урин напомнил в беседе с ТАСС, что учреждение теряет 9 млн рублей за один день простоя. В 2019 году на продаже контрамарок Большой заработал 2,7 млрд рублей.

За вторую половину марта и апрель мы недополучили 310 млн рублей с трёх сцен только от продажи билетов, — сказал он.

По его словам, всем сотрудникам ГАБТ, в коллектив которого входит 3400 человек, была полностью выплачена зарплата. В апреле работники также получат оклад.

Как писал NEWS.ru, Минкультуры работает над созданием программы поддержки учреждений культуры. Театрам и музеям возместят потери в финансах, с которыми пришлось столкнуться из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.