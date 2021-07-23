В Китае при пожаре на складе погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли, ещё 12 получили ранения из-за пожара в северо-восточной провинции Цзилинь в Китае. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
ЧП произошло на логистическом складе в городе Чанчунь. Пожар вспыхнул во второй половине дня на складе, расположенном на территории промышленной зоны высоких технологий,
Других деталей произошедшего пока не приводится. Причины инцидента устанавливаются, ведётся следствие.
Ранее стало известно, что 19 июля не менее 30 человек погибли и ещё около 60 пострадали при взрыве на рынке в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде.
По словам силовиков, был совершён террористический акт с применением самодельной бомбы. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошёл взрыв.