В Китае при пожаре на складе погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли, ещё 12 получили ранения из-за пожара в северо-восточной провинции Цзилинь в Китае. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

ЧП произошло на логистическом складе в городе Чанчунь. Пожар вспыхнул во второй половине дня на складе, расположенном на территории промышленной зоны высоких технологий, говорится в сообщении.

Других деталей произошедшего пока не приводится. Причины инцидента устанавливаются, ведётся следствие.

Ранее стало известно, что 19 июля не менее 30 человек погибли и ещё около 60 пострадали при взрыве на рынке в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде.

По словам силовиков, был совершён террористический акт с применением самодельной бомбы. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошёл взрыв.