Жертвами теракта в Багдаде стали 25 человек

25 человек погибли и 47 пострадали при взрыве на рынке в Багдаде, сообщает Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.

25 человек погибли, 47 получили ранения в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде, — говорится в сообщении.

По словам силовиков, на рынке произошёл террористический акт с применением самодельной бомбы. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи после теракта поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошёл взрыв.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал терактом произошедший в пятницу, 16 июля, взрыв на газопроводе в Донецке. Инцидент произошёл на газопроводе среднего давления в Будённовском районе Донецка. После взрыва начался сильный пожар. Пушилин заявил, что, по предварительным результатам расследования, произошёл террористический акт. В результате взрыва без газа остались более тысячи абонентов. Пострадавших нет.