В Китае предрекли Украине судьбу Афганистана Tencent: Украину ожидает судьба Афганистана после американского вмешательства

Фото: Alex Macnaughton/Impact Photos/Global Look Press

Люди идут по поврежденной войной улице в Кабуле, Афганистан

После американского вмешательства Украину ожидает судьба Афганистана, Ирака и Ливии, предрекли китайские эксперты. Для США украинский конфликт выгоден: они зарабатывают на поставках техники и вооружения. При этом судьба жителей страны волнует Вашингтон в последнюю очередь, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Tencent.

Достаточно посмотреть, на что стали похожи Афганистан, Ирак и Ливия после американского вмешательства, и сколько денег заработал Вашингтон за счет этих войн. Посмотрев на эти страны, можно понять, какое будущее ждет Украину, — говорится в статье.

Китайские эксперты считают, что Запад и США отвергнут предложение президента России Владимира Путина. Лидер государства недавно указал, что путь к разрешению конфликта лежит в прекращении поставок вооружения НАТО украинской армии. Обозреватели отмечают, что такую же мысль высказывал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что без помощи Запада киевская власть будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Москвой.

На правильность этого решения указывают и неудачные попытки ВСУ прорваться через российскую оборону, уточняется в статье. Украинские солдаты рассказывают западным СМИ, что это похоже на попытки пробить «стальную стену». В связи с этим становится понятно, что оружие и стратегия НАТО не дали того преимущества, которого ожидали в Киеве и в США. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить у союзников дополнительную военную помощь.

Китайские эксперты уверены, что мир на Украине не нужен США: он приносит Вашингтону финансовую и геополитическую выгоду. В связи с этим поставки вооружения продолжатся, Запад откажется принять предложение Путина, о чем Украина еще успеет пожалеть, подчеркивают обозреватели.

Зеленский ранее рассказал, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с крайне жестким сопротивлением со стороны российских сил. В связи с этим он попросил Запад ускорить поставки истребителей F-16, поскольку при их отсутствии украинская армия «теряет преимущество» из-за господства россиян в воздухе.